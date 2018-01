Polêmica marca contusão de Romário O médico do Fluminense, Michel Simoni, não soube dizer que tipo de treino o atacante Romário realizou no sábado, véspera da estréia do Tricolor no Campeonato Estadual. O jogador acabou sofrendo um estiramento na coxa durante o aquecimento no vestiário para partida contra o Olaria, no domingo, e só deve retornar ao time no clássico contra o Vasco, pela quarta rodada da competição. Existe a suspeita de que o artilheiro tenha jogado futevôlei. "A musculatura não é forçada na areia necessariamente. É sabido que o Romário realiza um trabalho especial na praia e sobre isso não tenho informações", afirmou o médico. O craque é orientado, nesses treinos, pelo fisioterapeuta Fábio Marcelo e pelo preparador-físico Armando Macial. Simoni também não confirmou se o craque participou de uma partida de futevôlei, no sábado. Além de Romário, o técnico Renato Gaúcho ganhou outros problemas para escalar a equipe. Se ele já havia perdido os atacantes Roni e Magno Alves agora foi a vez de Marco Brito. O jogador pediu para ser negociado e ficará emprestado ao Coritiba pelo período de um ano. Com relação ao lateral-direito Flávio, a reunião marcada para esta terça-feira com o vice-presidente de Futebol, Marcelo Penha, foi adiada para esta quarta-feira. O jogador tem uma proposta da Rússia e pode deixar o clube. O desentendimento com Renato, na partida contra o Olaria, pode ter sido fundamental para a decisão do atleta em ser negociado.