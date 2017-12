Polêmica marca Espanha x Inglaterra A partida amistosa entre Espanha e Inglaterra, nesta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, ganhou um clima tenso. Tudo por causa do diálogo entre o técnico espanhol, Luis Aragonés, e o atacante Reyes durante os treinamentos. Na tentativa de animá-lo, o treinador comparou o espanhol com o companheiro de Arsenal, o francês Thierry Henry. "Mostre que você é melhor que aquele negro." Na terça-feira, jornalistas ingleses estiveram no treino da seleção espanhola e questionaram as palavras de Aragonés. "Racismo é uma questão de consciência e a minha está tranqüila", afirmou o treinador. Tenho muitos amigos negros." Como os jornalistas seguiram com o tema, o treinador resolveu ser mais agressivo e lembrou até as colonizações francesas na Índia e África. A tradutora contratada, com receio da reação dos jornalistas, não traduziu frase, e irritou Aragonés. "Podem publicar o que estou falando." Para o jogo, Aragonés não poderá contar com o zagueiro Helguera e o volante Puyol. Juanito e Machera entram na equipe. O treinador anunciou a escalação de Reyes, ao lado de Raúl e Fernando Torres. O sueco Sven-Goran Eriksson não ficou atrás e disse que deve colocar em campo Rooney, Owen e Defoe, com a supervisão de Beckham, que vai estrear uma nova chuteira, com direito ao nome de seus filhos, impressão digital e autógrafo. Outros - Em Messina, a Itália enfrenta a Finlândia sem as grandes estrelas, como o goleiro Buffon, o zagueiro Nesta e o meia Totti. O técnico Marcello Lippi segue usando os amistosos para testar novos jogadores. Um exemplo é o zagueiro Giorgio Chiellini, de 20 anos, da Fiorentina. A Alemanha joga, em Leipzig, contra Camarões com Jens Lehmann no gol. O técnico Juergen Klinsmann coloca o ex-titular Oliver Kahn no banco de reservas. Outros amistosos: França x Polônia, Escócia x Suécia, Azerbaijão x Bulgária e Eslováquia x Eslovênia.