Polêmicas de Corinthians x Boca foram notícia na imprensa estrangeira

SÃO PAULO - Os erros do árbitro Carlos Amarilla na partida entre Corinthians e Boca Jrs. foram citados em portais de notícias estrangeiros.

O sempre irreverente diário esportivo argentino Olé reconheceu a influência do árbitro Carlos Amarilla no resultado da partida. Sob o título "Uma mão Amarilla", o portal do jornal na internet traz um vídeo com o lance em que um defensor do Boca tira a bola de Sheik com a mão. "O árbitro paraguaio validou o lance em que Leandro Marín afastou com a mão um ataque do Corinthians. Mais tarde, por ordem do auxiliar, anulou um gol do Corinthians que era válido", diz a legenda.

O também argentino Clarín foi outro a reconhecer os erros de arbitragem, mas colocou em seu texto que o árbitro paraguaio foi uma pedido do time brasileiro: "Outro protagonista do primeiro tempo: o árbitro Carlos Amarilla - chegado do Paraguai a pedido do Corinthians - não marcou um pênalti claríssimo para a equipe brasileira e anulou um gol de Romarinho num impedimento inexistente. Paradoxos da Libertadores. E do futebol. Detalhes que, às vezes, modificam rumos. E ânimos. E resultados."

No Paraguai, o La Nación citou os lances polêmicos da partida. "A partida foi rodeada de polêmica pela arbitragem do paraguaio Carlos Amarilla, que anulou dois gols do Corinthians, deixou de marcar um pênalti 'legítimo' a favor dos brasileiros e também deixou dúvidas sobre um possível pênalti que deixou de marcar", diz o texto do jogo, que repercutiu ainda as declarações do presidente do clube, Mário Gobbi, que pediu providências à Conmebol.

Na Espanha, o As cita a reclamação do pênalti no lance entre Leandro Marín e Sheik e o gol anulado de Romarinho por "alegadamente" estar adiantado, reproduzindo o texto de uma agência de notícias.