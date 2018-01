Polêmico, Citadini é o "homem forte" Dois anos e cinco meses. Esse foi o tempo exato que a história precisou para transformar um simpático, falante e até então desconhecido (pelo menos do grande público) advogado de 52 anos em uma das personalidades mais populares ? e polêmicas ? do futebol brasileiro. É o período no qual Antônio Roque Citadini se tornou vice-presidente de futebol do Corinthians, o clube mais popular de São Paulo e dono da segunda maior torcida do País. Segunda? Opa, lá vem bronca do Citadini... ?Olha, não é de hoje que o Corinthians tem a maior torcida. Basta ver as pesquisas. É um processo irreversível?, garante. Leia mais no O Estado de S. Paulo