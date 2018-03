Polícia afirma que não há ameaça de atentados contra Eurocopa

A Polícia suíça afirmou nesta quinta-feira que não há nenhuma ameaça de atentado terrorista contra a Suíça durante a disputa da Eurocopa 2008, "além do risco potencial que paira sobre qualquer país da Europa". "Não há nenhuma ameaça. Nada mudou em nossa avaliação da situação de segurança", disse à Agência Efe o porta-voz da Polícia, Guido Balmer, em resposta à informação divulgada pelo jornal suíço "La Liberté", segundo a qual a rede terrorista Al Qaeda estaria convocando seus seguidores para atentar contra a Suíça e a Áustria, co-organizadoras do evento esportivo. Segundo o diário, as ameaças de atentados vêm aumentando nas últimas semanas nos sites islamitas, e estão sendo levadas a sério pelas autoridades. O porta-voz da Polícia assegurou à Efe que o diário distorceu as palavras de um agente policial, que se referiu à "ameaça potencial" de violência islamita. O porta-voz afirmou que "um acontecimento em massa e de grande repercussão, como é a Eurocopa, é um alvo muito interessante para terroristas, assim como para ladrões de carteiras".