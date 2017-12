Polícia alemã dá "alerta máximo" ao jogo Irã e Angola A Polícia alemã classificou neste domingo a partida entre Irã e Angola, que acontecerá na próxima quarta-feira, em Leipzig, como um jogo de alto risco. O Ministro do Interior da região da Saxônia, Albrecht Buttolo, disse que a situação da partida será "muito difícil", e o alerta máximo se deve às manifestações que podem acontecer contra o governo iraniano. Além disso, o partido ultradireitista alemão (NPD) fez uma chamada na internet para convocar manifestações na cidade. No entanto, a polícia comunicou que não existe nenhum protesto oficial confirmado para o dia da partida. "Cerca de dois mil agentes formarão o batalhão de segurança para o jogo", explicou o chefe da polícia na Saxônia, Klaus Fleischmann. Analistas alemães em segurança assistiram à partida entre Irã e Portugal, no sábado, onde aconteceram alguns protestos públicos contra o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, por seu programa nuclear. No entanto, Buttolo ressaltou que a polícia está preparada para enfrentar qualquer situação. Para a partida, são esperados cerca de 10 mil torcedores iranianos, e entre cinco e seis mil angolanos.