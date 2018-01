Polícia alemã não considera jogo em Munique de alto risco Sempre preocupada com a segurança dentro e fora dos estádios da Copa do Mundo, a polícia alemã está encarando com tranqüilidade a partida entre Portugal e França, nesta quarta-feira, em Munique, pela semifinal. Para os policiais, o confronto é classificado como de médio risco, já que as duas torcidas são consideradas pacíficas e não criaram confusão durante o Mundial. Mesmo com a previsão de não ocorrer incidentes, a polícia alemã destacou um grande número de homens para trabalhar na partida. Serão 2 mil policiais dentro do estádio e nas redondezas mais próximas do Allianz Arena, e mais mil na ruas de Munique, que terão telões para os torcedores sem ingressos acompanharem o jogo. De acordo com o comando geral da polícia, são esperados cerca de 10 mil portugueses e 15 mil franceses dentro do estádio. Os outros 25 mil serão alemães e pessoas de diversas nacionalidades.