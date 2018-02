Polícia alemã teme ação de hooligans O hooliganismo pode ser uma ameaça maior nos centros das cidades do que nos estádios em que irá ocorrer a Copa do Mundo. A preocupação da polícia alemã com a violência entre os torcedores cresceu com os planos de mostrar os jogos ao vivo em telões nos centros das cidades alemãs. A iniciativa vai atrair, por exemplo, 25 mil torcedores sem ingresso para cada jogo da Inglaterra.