Polícia apreende granada em Fla x Flu A Polícia Militar confirmou no final da noite de domingo que apreendeu uma granada e deteve mais de 50 pessoas nas imediações do Maracanã, pouco antes do jogo entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, vencido pelo Rubro-Negro por 4 a 1. Seriam torcedores dos dois clubes. Alguns deles portavam facas e canivetes e bombas de fabricação caseira. A granada apreendida seria de uso exclusivo das Forças Armadas. De acordo com a Polícia, os ?torcedores? estavam interessados em um confronto com facções rivais, o que poderia ocorrer ao final da partida. O caso foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira. Até às 23 horas, ainda havia mais de 10 suspeitos detidos no local.