Polícia britânica prende 28 hooligans Depois de cinco meses de investigações, a polícia britânica prendeu nesta segunda-feira 28 ?hooligans? - torcedores violentos considerados responsáveis por incidentes registrados no dia 9 de outubro de 2004 durante a partida entre Inglaterra e País de Gales, válida pelo Grupo 6 das Eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. De acordo com a polícia, pelo menos mais uma dezena de torcedores já tiveram a prisão preventiva decretada. ?As detenções de hoje são uma mensagem clara para aqueles que tenham a intenção de envolver-se em atos de violência vinculados ao futebol?, declarou o chefe da polícia de Manchester, Stephen Thomas. A medida foi tomada às vésperas do jogo entre Inglaterra e Irlanda do Norte, marcado para sábado - também em Manchester e pelas Eliminatórias do mundial.