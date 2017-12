Polícia britânica tenta evitar ida de hooligans à Copa A polícia britânica começou a vigiar, nesta sexta-feira, os aeroportos do país para evitar a ida de torcedores violentos, os chamados hooligans, à Copa do Mundo da Alemanha. A ação conta com a ajuda de policiais alemães. De acordo com medida judicial, os hooligans têm que entregar os passaportes às autoridades inglesas e estão proibidos de viajar para assistir a qualquer torneio internacional. Mas, cerca de 10% dos 3.500 hooligans ainda não entregaram o documento e o prazo para que isso aconteça expira nesta sexta. "Se eles tentarem embarcar em qualquer aeroporto do país, serão presos", garantiu Stephen Thomas, chefe da polícia de Manchester. Thomas está confiante de que a polícia britânica evitará a ida destes torcedores à Alemanha. Além de vigiar os aeroportos, a polícia britânica também enviou oficiais à Alemanha para prevenir qualquer incidente violento que possa vir a acontecer, como os que ocorreram na Eurocopa em 2000.