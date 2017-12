Polícia de Stuttgart prende 122 torcedores ingleses A polícia alemã prendeu 119 homens e três mulheres, todos ingleses, na madrugada deste sábado, em Stuttgart, onde a seleção da Inglaterra enfrentará, no domingo, o Equador, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Os torcedores detidos foram acusados de bebedeira e baderna. "Não está descartada a possibilidade de eles permanecerem presos até a manhã de segunda-feira, mas se os juízes considerarem que eles podem causar mais problemas, a pena pode ser prolongada", explicou o porta-voz da polícia, Klaus-Peter Arand. A polícia já destacou 1.900 homens para fazer a vigilância nas proximidades do estádio e são esperados 50 mil torcedores. A guarda local conta com a ajuda de autoridades inglesas para prevenir maiores distúrbios durante a Copa e, por enquanto, nenhum problema mais grave foi registrado.