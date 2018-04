Polícia detém torcedores em várias cidades da Itália

A Polícia italiana deteve na manhã desta terça-feira cerca de 20 torcedores em Roma, Milão, Bérgamo e Taranto, acusados de serem responsáveis pelos violentos incidentes ocorridos no último domingo, após a notícia da morte de um seguidor da Lazio. Veja também: Kaká prevê saída de astros se violência continuar na Itália Quatro pessoas já tinham sido detidas na noite de domingo, em Roma, pela violência nas imediações do estádio Olímpico, e agora está em curso a identificação de outras dezenas de pessoas que poderiam ser presas já nas próximas horas. Sete torcedores foram detidos em Taranto, onde as ações das torcidas organizadas obrigaram a suspender uma partida da segunda divisão B local. A Polícia está buscando outras duas pessoas. Também foram detidas sete pessoas em Bérgamo, onde os torcedores forçaram a interrupção e suspensão da partida entre Atalanta e Milan, pelo Campeonato Italiano. Seis pessoas foram detidas em Milão, onde ocorreu uma manifestação de torcedores em várias ruas após o adiamento da partida entre Inter e Lazio, o que gerou vários atos de violência. Destes seis detidos, três torcem pela Inter e os outros três pelo Milan. Alguns deles possuem antecedentes por crimes cometidos nos estádios.