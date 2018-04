Polícia diz que morte de torcedor foi um 'trágico erro'

O chefe da Polícia de Arezzo, Vincenzo Giacobbe, afirmou que a morte de um torcedor da Lazio após receber um tiro foi um "trágico erro". "Nosso agente tinha agido para evitar que a briga entre dois grupos de pessoas, que não tinham sido identificados como torcedores, degenerasse com graves conseqüências para ambas as partes", afirmou à agência "Ansa" o chefe da Polícia de Arezzo. Veja também: Inter x Lazio é suspenso após morte de torcedor As palavras de Giacobbe não confirmam que o tiro que levou à morte do torcedor da Lazio Gabriele Sandri partiu da arma de um dos policiais. "Apresento profunda dor e sincero pêsames à família da vítima", declarou o chefe da Polícia de Arezzo, que logo dará uma entrevista coletiva.