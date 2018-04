Polícia do Rio investiga sumiço de jovem da base do Fluminense

RIO - A 56ª Delegacia de Polícia Civil, em Nova Iguaçu (RJ), investiga o desaparecimento de um volante das categorias de base do Fluminense. Gabriel Costa, de 18 anos, foi visto pela última vez na quinta-feira, quando saiu de casa e não mais voltou. A família dele registrou o caso no sábado. E o clube divulgou nota nesta segunda-feira informando a situação do jovem atleta, que começou em treinar no CT de Xerém quando tinha apenas 9 anos.

Nas categorias de base do clube, Gabriel Costa era conhecido por faltar aos treinos. "Por que, então, o Fluminense não mandou ele embora? Justamente por achar que uma punição dessa maneira poderia nos fazer perder o garoto de vez", disse o coordenador pedagógico e de futsal das categorias de base do clube, Ivan Proença. O Fluminense sugeriu que o atleta morasse em Xerém, mas ele não se adaptou ao local.

Em nota, a polícia civil informou que "o caso está sendo investigado e todos os procedimentos estão sendo tomados. Agentes da delegacia estão realizando diligências para tentar localizar o jogador".