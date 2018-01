Polícia e torcedores não se entendem Nem precisou começar a reunião entre chefes de torcida e a cúpula da Polícia Militar (PM) para que os fatos deixassem evidente que a tentativa de tornar o ambiente dos estádio de futebol familiar é, cada vez mais, uma utopia pela qual brigam abnegados. Enquanto aguardavam o início do encontro, realizado hoje à tarde na sede do 2.º Batalhão de Choque, representantes das facções mal se olhavam. Num canto, corintianos. No outro, santistas. Mais ao lado, palmeirenses. Só os são-paulinos, como já é tradição, se negaram a participar. As duas horas de conversa, que contou com a presença do Tenente-Coronel José Augusto Rêgo e do representante do Ministério Público (MP), promotor Fernando Capez, serviram para deixar claros alguns pontos. Primeiro: polícia e Justiça não têm o mesmo discurso dos torcedores. Enquanto Rêgo e Capez preocupavam-se em buscar alternativas para o problema do confronto e afastamento das pessoas de bem dos estádios, os líderes das organizadas centravam seus discursos em assunto pífios, como a presença de faixas e instrumentos musicais nas arquibancadas. O único detalhe que diferenciou a iniciativa de hoje das milhares que a antecederam (sem sucesso) foi a conclusão de que a Federação Paulista de Futebol (FPF) está entre as principais responsáveis pela precária situação. "Vamos convidar o presidente (Eduardo José Farah) para participar do próximo encontro, daqui 15 dias, na sede da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras)", afirmou Rêgo.