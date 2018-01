Polícia espera MP para investigar Barbarense A Polícia Federal só vai investigar a suspeita de investimento irregular de empresas russas no União Barbarense caso seja apresentada denúncia pelo Ministério Público. O time paulista ganhou destaque nos jornais da Suíça depois que foi anunciada a compra do Servette, maior clube do país, pela UB Corporation. Essa empresa administra o futebol do União desde o segundo semestre do ano passado. De qualquer forma, os agentes comandados pelo delegado Moisés Eduardo Ferreira, de Piracicaba - responsável pela região -, garantem que estão acompanhando o noticiário dos jornais e da imprensa local. Eles afirmam que, até o momento, não há prova ou indício de irregularidade. Mas há desconfiança na cidade. O radialista Flávio Scavassa, da Rádio Luzes da Ribalta, admite que a parceria "sempre provocou suspeita", porque nunca se soube ao certo a origem do dinheiro investido. E diz que nas ocasiões em que os dirigentes foram questionados, se mostraram evasivos. "O futebol do clube é administrado por empresa privada, que não deve satisfações a ninguém", desconversam. O presidente do clube, Marcos Lucena, está na Europa, e Sergey Shibynsky, diretor-financeiro do União Barbarense Limitada, não fala nada sobre o assunto. O caso surgiu depois que jornais como o Tribune de Geneve descobriram que a compra do Servette (fundado em 1890) foi da empresa russa de petróleo Loukoil, dona de vários clubes na Europa, dentre eles o Spartak Moscou. Só que na Suíça divulgou-se que o comprador era o União Barbarense e não a UB Corporation, coincidentemente com iniciais semelhantes.