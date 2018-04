Polícia faz novas buscas na sede da Federação Paranaense

Policiais do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) do Paraná retornaram, na manhã desta sexta-feira, à sede da Federação Paranaense de Futebol (FPF) para apreender novos documentos que possam fortalecer as provas de um suposto esquema de desvio de recursos da entidade durante o mandato do ex-presidente Onaireves Rolim de Moura. Moura comandou a FPF nos últimos 22 anos, com alguns períodos de afastamento, em razão dos vários processos a que responde. Ele está preso temporariamente desde terça-feira, juntamente com outros sete ex-diretores e funcionários da federação e um empresário que locava o estacionamento do Estádio Pinheirão para realizar uma feira de automóveis. O delegado responsável pelo inquérito, Robson Barreto, pediu a prorrogação das prisões, pois o prazo termina neste sábado. Segundo a polícia, os depoimentos de alguns dos presos levaram à operação desta sexta. A denúncia é que, sob comando de Moura, foram criadas empresas ligadas à FPF para receber recursos devidos à entidade, visto que quase todo recolhimento que entrasse no caixa normal estava penhorado pela Justiça. A polícia suspeita que cerca de R$ 5 milhões foram desviados dessa forma e busca pistas sobre onde está o dinheiro. No dia da prisão, a polícia citou, entre as empresas usadas para o possível golpe, a Comissão Fiscalizadora de Arrecadações (Comfiar) e o Colégio Técnico de Futebol do Pinheirão. Durante os depoimentos, a polícia foi informada da existência, também, da Comissão de Construção de Estádios do Paraná (Cocep), criada para a construção do Pinheirão, inaugurado em 1985, mas que estaria em atividade até recentemente e, suspeita-se, servindo para desvio de recursos. "A gente apreendeu documentação contábil até o ano de 2005 que, ao que parece, é até quando teve movimento", disse o delegado operacional do Nurce, Alexandre Bonzatto. Vários documentos da Comfiar, que foi criada em 2005, também foram recolhidos. "Vão passar por análise contábil pelos auditores, que vão confrontar as informações com os depoimentos", salientou Bonzatto. Dois carros que estão penhorados pela justiça e um notebook do Departamento Financeiro da FPF foram igualmente levados para o Nurce. A polícia lacrou o escritório da Comfiar, em razão de haver denúncias de que parte dos recursos devidos pelos clubes que participam da Copa Paraná continua sendo depositada na conta da empresa. O atual presidente da entidade, Aluízio José Ferreira, preferiu não comentar a ação desta sexta-feira. Moura somente seria ouvido pela polícia no fim da tarde de ontem. Os nove presos são acusados de desvios de dinheiro, fraude processual, estelionato e apropriação indébita. A polícia suspeita, inclusive, que Moura estava montando uma igreja, que se chamaria Rede de Deus, com sede em Camboriú (SC), e que poderia ter como uma das finalidades a lavagem de dinheiro. "O que estaria fazendo essa pessoa nessa especial área de atividade que não é tributada?" questionou o delegado-chefe do Nurce, Sérgio Sirino. A polícia apura também a possibilidade de ter havido manipulação de resultados de jogos para beneficiar alguns times. "São fatos explicáveis e ele [Moura] dará uma satisfação", disse o advogado Eliezer Castro de Queiroz, que assumiu a defesa do ex-dirigente da FPF. "Oportunamente ele dará explicações sobre os fatos ocorridos."