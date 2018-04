Polícia goiana preocupada com invasão corintiana

A polícia goiana está preocupada com o grande número de torcedores corintianos que devem estar em Goiânia no domingo, para acompanhar o jogo entre Corinthians e Goiás, no Estádio Serra Dourada. O confronto será decisivo para as duas equipes na luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Estamos preparados para o pior", disse o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, Álvaro Rezende Filho, ao falar sobre a invasão corintiana - ainda não há um número estimado de torcedores do Corinthians que devem ir ao Serra Dourada, mas passará de cinco mil. Pelos cálculos da Polícia Rodoviária, cerca de 50 ônibus da torcida corintiana devem chegar de São Paulo, além de outros que sairão de Brasília e de cidades do interior de Goiás. Em todos os casos, os veículos com os torcedores serão escoltados pelos policiais, com auxílio até de helicóptero. "Todos os ônibus, com torcedores do Corinthians, serão monitorados a partir de São Paulo", avisou Álvaro Rezende Filho. "Em Goiás, os ônibus serão escoltados até o estacionamento do Serra Dourada, para impedir desvios e badernas nos bairros vizinhos ou no centro da cidade." A polícia também armou um esquema especial para proteger o comércio nas estradas federais. Assim, policiais ficarão em postos de gasolina, lanchonetes e restaurantes que estão no caminho dos ônibus com a torcida corintiana. Ao todo, 500 policiais militares foram escalados para garantir a segurança dentro do estádio, que deve estar lotado no jogo de domingo. "A entrada e a saída do Serra Dourada serão controladas por polícias especializadas do Gate e do Giro (com motos)", afirmou o tenente-coronel Amarildo Menezes Guerra, comandante do policiamento do Serra Dourada.