Polícia grega procura agressor de juiz A polícia grega abriu investigação para encontrar culpados pela agressão brutal ao árbitro Ioakim Efthymiadis, na noite de domingo, ao final do clássico entre Panathinaikos e Oympiakos. A partida terminou empatada por 1 a 1, e torcedores do Panathinaikos ficaram inconformados com o pênalti contra a equipe, marcado em cima da hora. Por isso, houve invasão de campo, o juiz apanhou muito e está internado em estado grave.