Polícia indicia 3 por morte do jogador William Morais A Polícia Civil indiciou os três suspeitos de matar o jogador William Morais, de 19 anos, por latrocínio em Minas Gerais. O atleta do Corinthians, que estava emprestado ao América-MG, foi morto durante uma tentativa de assalto no início do mês, em Belo Horizonte.