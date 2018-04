Polícia indicia suspeito de atacar jogador do West Ham

De acordo com a polícia de Bedford, Worrell Whitehurst, de 25 anos, foi indiciado pela grave agressão ao jogador. O motivo do ataque não foi revelado pelos policiais, que liberaram no domingo um suspeito de 19 anos.

"Nós estamos muito tristes com o que aconteceu. É uma história terrível", disse Gianfranco Zola, técnico do West Ham. "Nós não podemos imaginar o que passou. O médico me disse que a situação é estável, ele está OK. A situação será esclarecida nos próximos dias. Agora, o importante é que está tudo bem".