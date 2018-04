Polícia inglesa prende mais 7 após duelo de Manchester

Problemas ocorreram dentro e fora do estádio do Manchester City, que superou o rival por 2 a 1 no confronto. Na semana passada, a polícia prendeu 18 pessoas envolvidas em confusões.

A polícia de Manchester, que divulgou as imagens de TV utilizadas para identificar os desordeiros, anunciou que quatro pessoas foram presas na terça-feira e três nesta quarta. Além disso, pediu calma aos torcedores que forem assistir ao confronto de volta da semifinal, marcado para esta quarta-feira, no estádio Old Trafford.

No duelo de ida, o Manchester City venceu graças a dois gols marcados pelo argentino Tevez, que, curiosamente, ganhou cinco títulos com a camisa do Manchester United, clube que preferiu não contratar o jogador em definitivo. O fato motivou o atleta a se transferir para o City em julho do ano passado.