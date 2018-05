Polícia inglesa prende torcedor que acertou moeda em jogador

A polícia inglesa prendeu nesta terça-feira o torcedor que acertou uma moeda no rosto do meia Chris Brunt, capitão do West Bromwich, em partida contra o Reading, pela Copa da Inglaterra. O jogador sofreu um corte logo abaixo do olho esquerdo.

Brunt foi atingido quando se dirigia às arquibancadas, ao fim da partida, para entregar sua camisa ao um jovem torcedor. A moeda foi lançada por um torcedor do Reading, que sediava a partida, na qual venceu pelo placar de 3 a 1 e eliminou o West Bromwich, no sábado.

"Nesta manhã, policiais de Hampshire e Thames Valley atuaram em conjunto para prender um homem envolvido no incidente em Reading", anunciou a polícia local, nas redes sociais. Brunt também se manifestou sobre o caso: "Estou absolutamente envergonhado e enojado [com o incidente]".

No domingo, um incidente semelhante aconteceu na partida entre Manchester City e Chelsea, também pela Copa da Inglaterra. No Stamford Bridge, em Londres, um isqueiro foi lançado contra o atacante David Faupala enquanto ele comemorava o único gol dos visitantes, eliminados da competição pelo inesperado placar de 5 a 1. A polícia informara que um homem foi detido naquele dia, ao fim da partida.