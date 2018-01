Polícia interdita imóvel de Romário O Bar Café do Gol, do atacante Romário, do Vasco, que estava sendo transformado em um Bingo, foi interditado nesta sexta-feira pelo delegado Arthur Cabral, da Delegacia Especializada do Meio-Ambiente. O policial alegou que o atacante não possui uma licença da Fundação Estadual de Engenharia do Meio-Ambiente (Feema). Após retornar da excursão do Vasco ao México, o craque será intimado para depor. Ele pode ser condenado a uma pena de seis meses a um ano de detenção, por causa da infração, segundo Cabral.