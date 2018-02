Polícia investiga caso de estupro durante festa do Manchester

Polícia investiga um caso de estupro no hotel no qual os jogadores do Manchester United celebraram sua festa de Natal, informa a imprensa inglesa. Uma mulher de 26 anos teria sofrido abusos sexuais no Great John Street Hotel de Manchester durante a madrugada da última terça-feira. O hotel, segundo a gerência, estava lotado por causa de uma festa particular. Um porta-voz da Polícia da cidade explicou que "por volta das 04h15 da madrugada da última terça-feira [horário local] a Polícia recebeu uma ligação para se dirigir ao hotel na rua Great John Street" por causa de um possível caso de estupro. A Polícia não confirmou ou descartou ainda o envolvimento de algum dos jogadores do Manchester United. Segundo o jornal Manchester Evening News, fora o atacante português Cristiano Ronaldo, todo o elenco do United compareceu à festa de Natal da equipe. "Estamos ajudando a Polícia com a investigação. Agora o hotel está fechado, mas esperamos abrir esta tarde", informou uma fonte do estabelecimento.