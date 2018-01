Polícia investiga empresa de Pelé Uma perícia de 1999, que consta de um processo trabalhista, encontrou 49 depósitos (de um total de 91) feitos nas contas da Pelé Sports & Marketing (PSM), empresa do ex-ministro Pelé e de seu sócio Hélio Vianna, e não registrados nos livros contábeis da empresa. A Agência Estado obteve o documento, no qual consta a listagem dos depósitos feitos em três contas da empresa, de 1992 a 1995. O resultado da perícia provocou a abertura de um inquérito policial para apurar crime de sonegação fiscal - no momento, a Receita Federal realiza um fiscalização na empresa a pedido do Ministério Público Federal (MPF). Os depósitos foram feitos nas contas: nº 114899-2, agência 0381, do Unibanco; nº 0024645-3, agência 0007, do Itamarati; e nº 065368, agência 0213, do Bradesco. O dinheiro refere-se a revendas que a empresa fez de eventos esportivos e direitos de transmissão de televisão. Segundo a perícia, a partir de julho de 1994, quando foi criada a URV, entrou um total de R$ 739.359,14 nas contas da empresa não registrado nos livros diários. Outros 31 depósitos foram feitos em cruzeiros. Outros 38 depósitos, embora constem na contabilidade, não se transformaram em receita para a empresa - existe apenas a indicação "credores diversos". Ou seja, foram repassados para terceiros. A PSM registrou prejuízo nos anos de 1992, 1994 e 1995 - nestes dois últimos chegou ao valor de R$ 903.815,42. Em 1992 e 1996, a empresa teve lucro. Indicado pela Justiça Trabalhista para verificar as contas da empresa, o perito Paulo Lobo, responsável pela análise das contas da empresa, afirmou, em depoimento, que "a maioria dos créditos não foi localizada nos livros contábeis". Ele acrescentou que "os saldos contábeis existentes nos livros exibidos não refletem a posição financeira da reclamada (PSM)". Defesa - Representante legal da empresa, Hélio Vianna disse que a perícia foi "mal-intencionada", garantindo que as contas da PSM estavam todas regulares. Outra perícia, feita por uma firma indicada pela PSM, também não encontrou o registro de 23 dos 91 depósitos. "O restante deve ter sido lançado em números anuais", explicou Vianna. O sócio de Pelé lembrou que a Receita Federal já verificou as contas da empresa em 1998, o que resultou apenas em uma multa, sem constatar indícios de sonegação. "Acho maravilhosas as investigações porque provam que a empresa nada tem a esconder." Vianna afirmou que se forem encontradas irregularidades o culpado é Roberto Seabra, que move a ação trabalhista contra a empresa. Segundo o empresário, Seabra era o responsável por administrar a empresa no período de 1992 a 1995 porque ele e Pelé "estavam viajando". "Vamos responsabilizá-lo criminalmente", afirmou. "A empresa levava prejuízo enquanto ele enriquecia." Seabra, ex-diretor de projeto, rebate a acusação. "Essa desculpa de que o Hélio Vianna e o Pelé vivem viajando não convence ninguém", disse. Pelo contrato, o administrador da empresa era Vianna.