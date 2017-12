Polícia investiga fraude no Paulista O escândalo de manipulação de resultados no futebol paulista virou mesmo caso de polícia. Nesta quinta-feira, o promotor Paulo Sérgio de Castilho, da Justiça Criminal da capital de São Paulo, requisitou a instauração de inquérito policial para apurar a interferência em resultados de jogos dos campeonatos estaduais das séries A1 e A2 deste ano. O inquérito deverá ser instaurado nesta sexta-feira pelo delegado Dejar Gomes Neto, da 3ª Seccional de Polícia. ?Diante de tudo o que aconteceu, é preciso apurar a veracidade das declarações", explicou o promotor Paulo Sérgio de Castilho. O promotor se baseou em entrevistas do ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho à TV Record, nas quais ele admite que houve manipulação de resultados. Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon reconheceram que interferiram em vários jogos da Série A1 do Paulista. Uma comissão da FPF investigou as partidas. Foram constatadas algumas irregularidades, mas os resultados do campeonato foram mantidos. O promotor solicitou que sejam chamados para depor os ex-árbitros, o presidente da FPF, Marco Polo del Nero, e os presidentes dos clubes da duas séries. ?Também deverão ser ouvidos os presidentes do Departamento de Árbitros, da época (José Manoel Evaristo) e atual (coronel Marcos de Moura Marinho)", disse Paulo Sérgio de Castilho. O prazo de inquérito é de 30 dias, mas pode haver prorrogação.