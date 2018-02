Polícia investiga jogos suspeitos de fraude na Europa A UEFA deu à polícia uma lista de 15 jogos que eles suspeitam que possam ter sido fraudados, disse uma fonte confiável na UEFA neste sábado. Notícias sobre a investigação de jogos com resultados arranjados começaram a surgir depois que dirigentes e técnicos da UEFA se reuniram em Lucerna neste sábado para discutir a Euro 2008, que será disputada na Suíça e na Áustria. De acordo com a fonte, que falou à Reuters sob a condição de permanecer anônima, "15 jogos estão sob investigação e serão analisados pelo comitê disciplinar da UEFA". Os jogos sob suspeita foram disputados por diversas competições da UEFA, incluindo jogos das eliminatórias para a Euro 2008, eliminatórias para a Liga dos Campeões, eliminatórias para a Copa da UEFA, além de jogos da própria Copa da UEFA e da Copa Intertoto. A UEFA não confirma quando os jogos foram disputados, ainda que um dossiê de 96 páginas que foi entregue à Interpol no mês passado faz referência até julho de 2005. A UEFA havia aberto uma investigação nesta semana sobre o jogo válido pela Copa Intertoto entre os búlgaros do Cherno More e o Makedonija, da Macedônia, disputado em 7 de julho e que acabou com a vitória do Cherno More por 4 x 0. O clube búlgaro repudiou com veemência qualquer tipo de irregularidade. "É um caso extremamente desagradável, mas achamos que as acusações são sem fundamento", disse o advogado do Cherno More, Mihail Statev, em uma entrevista coletiva na última terça-feira.