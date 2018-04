Polícia investiga morte de torcedor O estudante André Silva Feliciano, de 17 anos, é mais uma vítima da guerra das torcidas organizadas de futebol. Ele não ouviu os apelos da irmã Andréa e saiu de casa, em Guarulhos, no início da tarde de domingo, com destino ao estádio do Morumbi. O adolescente assistiu ao jogo do São Paulo, seu time de coração, contra o Corinthians. Mas, na volta, o ônibus em que viajava, da Independente, foi atacado por rivais da Gaviões da Fiel. O são-paulino foi atingido no peito por um tiro fatal. A tragédia aconteceu às 21 horas do domingo, no cruzamento das avenidas Tiradentes e do Estado, no bairro da Luz, região central de São Paulo. André foi levado por policiais militares ao Pronto-Socorro do Tatuapé, mas, segundo seus amigos são-paulinos, já chegou morto. Policiais do 81º DP (Belém) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o crime. Violência - Frustrados com o empate de 0 a 0, André e os amigos são-paulinos retornavam para a casa quando o ônibus da Independente foi cercado por três veículos. Segundo os torcedores do São Paulo, os ocupantes dos carros eram da Gaviões da Fiel e já desceram soltando rojões e efetuando disparos de arma de fogo contra os rivais. O ônibus estava perto da Estação Armênia do Metrô quando foi atingido pelos disparos. Uma das balas acertou André. O motorista do veículo acelerou e seguiu em direção a Guarulhos, pela Marginal Tietê. Ele parou em frente à sede da Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM), onde uma viatura da corporação foi chamada para levar o jovem são-paulino ao PS. Histórico recente - Esta não foi a primeira morte ocorrida por causa de brigas de torcidas neste ano. No dia 2 de maio, o corintiano Marcos Gabriel Soares, de 16 anos, foi espancado por palmeirenses na Barra Funda (Zona Oeste de São Paulo) e acabou morrendo. O rapaz não era membro dos Gaviões da Fiel e de nenhuma outra organizada. Ia ao Morumbi com uma camiseta branca. Mas estava acompanhado de outros fanáticos pelo Corinthians e meteu-se numa briga com os rivais na Rua da Várzea, próximo da sede da Mancha Alviverde. O inquérito policial para apurar o assassinato durou 34 dias. Cinqüenta e dois torcedores foram ouvidos. Após o término as apurações, três torcedores do Palmeiras foram para a cadeia: Edmilson José da Silva, Alessandro Ferreira e Jânio Carvalho Santos.