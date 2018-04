Polícia mexicana identifica agressores de Cabañas

A polícia mexicana revelou a identidade dos dois possíveis agressores do jogador da seleção paraguaia Salvador Cabañas, que levou um tiro na cabeça no banheiro de um bar na Cidade do México, o Bar-Bar. Segundo o procurador local Miguel Ángel Macera, os suspeitos foram identificados pelas câmeras de vigilância e por algumas testemunhas. As investigações apontam que uma bailarina cubana seja o motivo da briga entre os envolvidos.

De acordo com as imagens do circuito interno, um dos possíveis agressores entrou no local, enquanto o outro conversava do lado de fora com a bailarina. O segundo suspeito também entrou no bar, logo após o jogador paraguaio. Em seguida, ambos deixaram o bar apressadamente, sem serem abordados pelos seguranças. O procurador investiga se os funcionários da casa facilitaram a saída dos agressores.

Até o momento, o paradeiro dos suspeitos é desconhecido e Cabañas permanece no hospital Los Ángeles del Pedregal em estado grave, onde foi submetido a uma cirurgia.