Polícia não liga morte de inglês à Euro Um torcedor inglês de 28 anos foi assassinado a punhaladas na madrugada desta terça-feira nos arredores da Praça do Rossio, centro de Lisboa. Foi o primeiro caso grave de violência na Eurocopa. O autor dos golpes foi um ucraniano, que seria batedor de carteiras. De acordo com um porta-voz da Polícia de Segurança Pública, o assassino acertou uma punhalada no coração da vítima, que foi levada ao Hospital São José, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia portuguesa acredita que a morte do inglês não tem nada a ver com brigas entre torcedores, mas, sim, motivada por roubo. Na segunda-feira, dois torcedores ingleses hooligans, conhecidos por atos de violência, foram proibidos de assistir a jogos de futebol durante três anos por causa de tumultos causados em Portugal. Ricky Stables, de 19 anos, e John Powney, de 20, não poderão chegar a menos de dois quilômetros de um estádio de futebol em dias de jogos.