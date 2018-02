Polícia prende 120 antes do sorteio da Eurocopa

Cerca de 120 pessoas foram detidas por realizarem uma manifestação não autorizada na noite de sábado em Lucerna, na Suíça, na véspera da realização do sorteio dos grupos da Eurocopa 2008. Segundo a agência estatal suíça, os detidos protestavam contra o fechamento de um centro cultural alternativo. A manifestação tinha sido proibida para evitar distúrbios na véspera do sorteio da Eurocopa. Cerca de 800 pessoas participaram do evento, que começou de forma pacífica, mas acabou em confronto com a Polícia. Os ativistas foram detidos posteriormente. Após 19 anos de atividade, a Prefeitura decidiu transferir o centro cultural alternativo para os arredores da Lucerna, medida contestada por muitos jovens da cidade. Mais de 700 pessoas, entre jornalistas, atletas e personalidades, estiveram neste domingo na cidade devido ao sorteio dos grupos da Eurocopa, que acontecerá no ano que vem na Suíça e Áustria.