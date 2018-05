Polícia prende 15 pessoas envolvidas em briga no estádio

Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) prenderam na manhã deste sábado mais 15 pessoas acusadas de envolvimento na briga generalizada ao término do jogo entre Coritiba e Fluminense, no domingo passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A polícia, que não anunciou o nome das pessoas presas, também interditou a sede da torcida organizada Império Alviverde, apreendendo quatro armas, cerca de 500g de maconha, computadores, bandeiras e materiais que incitam a violência, como DVDs neonazistas e livros de guerra.

Até então, apenas duas pessoas haviam sido presas, sob acusação de tentativa de homicídio - Gilson da Silva, preso em flagrante, e Geison Lourenço Moreira de Lima, com prisão temporária, ambos de 20 anos. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná colocou na página que o órgão mantém na internet várias fotos, pedindo o auxílio da população para ajudar a identificar as pessoas que lá aparecem.

Entre os identificados e que são investigados está o vice-presidente da torcida organizada Império Alviverde, Reimackler Graboski. Em maio, ele já tinha sido preso sob acusação de porte ilegal de uma pistola e de um revólver. As armas foram encontradas pela polícia ao parar o carro em que ele se dirigia ao Couto Pereira para assistir à partida do Coritiba contra a Ponte Preta, pela Copa do Brasil.

Outra pessoa identificada pela polícia é um funcionário do Coritiba, Oswaldo Dietrich, que trabalha no Departamento de Marketing, mas, em dias de jogo, é o responsável pela logística dentro de campo. Em uma das imagens, ele aparece dando uma rasteira em um torcedor e, depois, aparentemente trocando chutes com membros da delegação do Fluminense.