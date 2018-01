Polícia prende 400 torcedores no Chile Pelo menos 400 torcedores chilenos foram presos até o final da madrugada desta segunda-feira em Santiago e em cidades próximas, durante as comemorações pelo título do Torneio Clausura, conquistado pelo Colo Colo. Assim que terminou a partida, com a vitória por 3 a 2 do Colo Colo sobre o Universidad Católica, milhares de torcedores tomaram as principais ruas da capital. Muitos torcedores aproveitaram a festa, no entanto, para promover saques a lojas e a outros estabelecimentos comerciais. A polícia reprimiu as manifestações com rigor e dezenas de pessoas acabaram feridas. As autoridades já previam problemas e restringiram a venda de ingressos. Os clubes foram obrigados a colocar à venda apenas 50 mil bilhetes, 25 mil a menos que a capacidade do estádio.