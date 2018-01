Polícia prende falso procurador de Romário O delegado titular da 4ª Delegacia de Falsificações, da capital mineira, Valdomiro Pascoal do Vale, procura o registro nos cartórios de Minas Gerais e de outros estados de uma procuração assinada pelo atacante Romário. Nela, o jogador daria plenos poderes para o empresário João Fernando da Silva, de 30 anos, preso ontem em Belo Horizonte, acusado de arrecadar dinheiro de outros empresários, com a promessa de facilitar a transferência de jovens jogadores para grandes clubes do Brasil e do exterior, negociar em seu nome. Caso a polícia encontre o registro, o jogador será interrogado, através de carta precatória. O falso procurador responde a 32 processos por estelionato, oito deles na 4ª Delegacia de Falsificações. Para cada processo, a pena é de um a cinco anos de prisão. De acordo com o delegado, o empresário já teve negócios com Romário, mas não apresentou nenhuma procuração assinada pelo jogador que o autorizava a fazer este tipo de negociação com atletas. "Pelo que apuramos, o jogador é realmente amigo do acusado, mas não tem envolvimento em seus negócios", explicou. Segundo o delegado, um assessor do jogador, no Rio de Janeiro, confirmou a amizade, mas negou que Romário tivesse dado qualquer procuração a João Fernando. "Ele disse que ele era apenas um gerente de uma escolinha de futebol que Romário mantinha em Itabira e o seu procurador é o Luizinho", informou. João Fernando, que foi preso no bairro 1º de Maio, Norte da capital, carregando consigo várias fotos onde aparecia ao lado de Romário, tem dois mandados de prisão e uma condenação por porte ilegal de arma. A estimativa da polícia é de que o dinheiro conseguido com os golpes ultrapasse R$ 1 milhão. "Ele se apresentava como amigo de Romário e mostrava fotos em companhia de outros jogadores e técnicos famosos. Com roupas de grife e carro importado, ele conseguia ludibriar as pessoas. Segundo informações de um detetive particular, contratado por uma de suas vítimas, o valor do golpe está em torno de R$ 3 milhões", disse o delegado. Assim que souberam da prisão do falso procurador, diversas de suas vítimas apareceram para reforçar a acusação. "Ele andava bem vestido, com carro importado e tinha uma procuração do Romário. Acabou enganando todo mundo", afirmou o empresário de futebol, Anderson Geraldo Silva, 31 anos, que prefere não revelar o valor total do seu prejuízo, mas contabiliza que, só na última transação, perdeu R$ 150 mil. Outro empresário, que prefere não ter o nome divulgado, contou que entregou a João Fernando R$ 64 mil para comprarem, juntos, um jogador do Flamengo. "Seria um ótimo negócio, porque, segundo ele, estava tudo certo para esse jogador ir para o Cruzeiro. Nunca mais vi o dinheiro", relatou o empresário, afirmando que conhece o falso procurador desde 1995. "Joãozinho", como é conhecido o empresário no meio policial, continua preso na carceragem da Delegacia de Vigilância Geral. A sua prisão foi determinada pelo juiz Agostinho Azevedo, da terceira Vara Criminal. O falso procurador não quis falar com a imprensa.