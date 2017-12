Polícia prende ingleses na fronteira com a República Checa A polícia federal da Alemanha anunciou nesta quarta-feira a prisão de nove hooligans ingleses que estavam proibidos de deixar seu país. Eles tentavam entrar na sede da Copa do Mundo pela fronteira com a República Checa. Horas antes, a polícia havia anunciado a entrada de cinco ingleses na Alemanha. Cerca de 3.300 hooligans tiveram o passaporte recolhido pela polícia britânica, por causa de envolvimento em outras confusões, e estão sujeitos a deportação, se forem pegos em território alemão. De todos, no entanto, cerca de 180 não entregaram o passaporte e podem tentar viajar livremente. "Isso não significa que todos eles estejam vindo para a Alemanha", disse Michael Endler, responsável pelo centro de informações da polícia alemã na região oeste do país. A Alemanha apelou para a cooperação internacional para prevenir tumultos causados por torcedores violentos - entre outras ações está a presença de policiais estrangeiros, inclusive britânicos, mais acostumados a lidar com esse tipo de crime.