Polícia prende juiz corrupto no Vietnã A polícia do Vietnã deteve o árbitro Le Van Tu. Segundo o chefe do departamento governamental, Cao Ngoc Oanh, o juiz está envolvido no escândalo de manipulação de resultados no campeonato vietnamita. Outras seis pessoas estão sendo investigadas. De acordo com a imprensa local, pelo menos 10 equipes da primeira divisão e mais de 20 juízes estão envolvidos no esquema.