Polícia prende mais 3 torcedores por brigas na Copa da Inglaterra

LONDRES - A polícia de Londres confirmou nesta terça-feira que realizou a prisão de mais três torcedores, acusados de terem participado dos atos violentos que marcaram a semifinal da Copa da Inglaterra entre Millwall e Wigan. Com isso, o número de pessoas detidas subiu para 23, sendo que três delas foram acusadas de terem cometidos vários delitos.

Andy Barnes, detetive inspetor-chefe da Polícia Metropolitana, disse que mais prisões deverão ser feitas, na sequência de uma "excelente resposta da população, que identificou pessoas em nove das 10 imagens já liberadas".

No dia da partida, torcedores do Millwall atacaram a polícia e provocaram brigas no Estádio de Wembley e nos seus arredores antes e durante o jogo. O jogo, disputado, em 13 de abril, foi vencido por 2 a 0 pelo Wigan, que se classificou para a final da Copa da Inglaterra. A decisão, entre Manchester City e Wigan, será disputada no dia 11 de maio no Estádio de Wembley.