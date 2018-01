Polícia prende mais de mil após jogo A vitória do Irã por 2 a 1 sobre o Iraque, pelas eliminatórias da Ásia, não foi apenas motivo de alegria. Segundo denúncias de grupos de oposição ao governo iraniano, mais de 1000 pessoas teriam sido presas, na sexta-feira, por incidentes que ocorreram na capital e em outras cidades do país. A razão das detenções, além de muita violência policial, seriam os protestos contra o regime comandado pelo aiatolá Khamenei e pelo presidente Khatami. Muita gente teria aproveitado o momento de festa pela proeza no futebol para protestar contra o governo.