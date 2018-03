Polícia prende presidente do Munich 1860 Suspeito de corrupção no comando do Munich 1860, o presidente do clube alemão, Karl-Heinz Wildmoser, foi detido provisoriamente nesta terça-feira pela polícia criminal. A justiça alemã investiga supostas atividades ilícitas na construção do novo estádio do time, o Allianz-Arena. Além da prisão do dirigente, as autoridades realizaram buscas na sede do Munich e na casa do cartola.