Polícia prende suspeito em Sertãozinho As investigações da Polícia Civil no caso do assalto à sede do Sertãozinho há dois dias - no qual foi levado o dinheiro do pagamento de jogadores e funcionários - já resultou em uma prisão. Na tarde de quinta-feira foi detido um rapaz maior de idade, cujo nome não foi revelado. De acordo com a polícia, há tempos o suspeito vinha rondando a sede do clube, no Estádio Frederico Dalmazio. Os investigadores, agora, trabalham coma hipótese de que ele teria transmitido aos assaltantes informações sobre a rotina do clube. O rapaz também já tem condenações anteriores por tráfico de drogas. Na tarde da última quarta-feira, dois homens em uma moto levaram o malote com cerca de R$ 30 mil que seria empregados para pagar atletas e funcionários do semifinalista da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) no momento em que o tesoureiro Antônio Pádua Gomes chegava ao estádio. O pagamento, porém, foi efetuado normalmente no dia seguinte, já que o clube tinha dinheiro em caixa. Mudança - Por causa da ausência do zagueiro Robson, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico precisou mudar o esquema tático do Sertãozinho para a segunda partida com o Guarani B, no próximo domingo, pelas semifinais da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O time abandonará temporariamente a formação 3-5-2, empregada no jogo de ida, e passará a atuar no 4-4-2. O Sertãozinho foi derrotado por 2 a 1 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No time titular, também haverá mudanças. A dupla de zaga será formada por Valdemar e Marcão Mathias. No meio-campo, há uma dúvida entre Paraná e Vítor Hugo. Como tem a melhor campanha, o Sertãozinho jogará por uma simples vitória para chegar à final. Independente do resultado deste confronto, o time já garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C, porque os outros semifinalistas (Santos, Guarani e Ituano) já participam de competições nacionais.