Polícia procura documentos na Fifa A Fifa admitiu oficialmente neste domingo que policiais suíços estiveram em sua sede, em Zurique, no dia 3 de novembro, para procurar documentos relativos à ISL, empresa que cuidava do marketing da entidade e faliu em 2001. Até o escritório do presidente Joseph Blatter foi alvo das investigações. Segundo o porta-voz da Fifa, Andreas Herren, alguns documentos foram recolhidos pelos policiais, mas todos já foram devolvidos. A investida na sede da entidade foi autorizada judicialmente e faz parte do processo para investigar a quebra da ISL. Dona dos direitos de marketing da Copa do Mundo, a Internacional Sport & Leisure (ISL) quebrou em circunstâncias que não ficaram muito claras, deixando a Fifa em complicada situação financeira na época.