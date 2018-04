Polícia sérvia prende 11 após conflitos em jogo da Liga Europa

"Entre os presos está o principal responsável pelo ataque e a polícia continuará a investigação com muito rigor para identificar e deter todos os culpados", disse Ivica Dacic, ministro do Interior, à imprensa de Belgrado neste sábado.

"Este incidente deixa uma imagem muito ruim da Sérvia para o resto do mundo, ao invés de mostrá-la como um dos países mais hospitaleiros, que é a imagem que merece."

Brice Taton está internado em estado grave depois de ter sido levado para o hospital com múltiplas lesões na cabeça e no peito. Ele teve que passar por uma cirurgia depois de uma briga de torcidas que aconteceu do lado de fora de um bar no centro de Belgrado.

Os conflitos começaram antes de o Partizan perder por 3 x 2 para o Toulouse, em partida válida pelo Grupo J da competição.

Em 2007, o Partizan foi eliminado da Copa da UEFA, antecessora da Liga Europa, depois de torcedores da equipe brigarem com rivais bósnios do Zrinjski Mostar.

