Polícia suspeita de manipulação de resultados no Paraná

A polícia do Paraná suspeita que o suposto esquema armado pelo ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Onaireves Rolim de Moura, de 60 anos, preso na segunda-feira, para desviar dinheiro da entidade, tinha um braço que negociava até mesmo o acesso de times de séries inferiores para as superiores, com a compra de resultados. O caso sob suspeição é o do Galo Maringá, que subiu da segunda para a primeira divisão em 2005. Atualmente, o clube uniu-se com a Adap, que era de Campo Mourão, e criou o Adap Galo. Veja também: Polêmicas fazem parte da trajetória de Onaireves Moura "Há depósito de quantia significativa do clube de Maringá que não tem justificativa e não há contabilidade para esse depósito", disse o secretário da Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari. "Há alguns indícios de que isso teria sido em decorrência da ascensão desse time da segunda para a primeira divisão do Paranaense. As suspeitas são sérias e muito fortes de manipulação de resultados." Documentos apreendidos na sede e na loja do clube, em Maringá, eram trazidos neste quarta-feira a Curitiba. O Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce) afirma ter provas de que foram depositados R$ 200 mil. O dinheiro teria sido colocado em uma conta do Colégio Técnico de Futebol do Pinheirão, que se tornou uma empresa à parte. Segundo o delegado do Nurce, Sérgio Sirino, essa empresa foi criada "única e exclusivamente para burlar o sistema judiciário que captava direto na conta corrente da federação para pagar impostos previdenciários, impostos fiscais e dívidas trabalhistas". Criado em 2004, pelo colégio teriam passado cerca de 30 jovens, mas o volume de recursos na conta chegou a quase R$ 3 milhões. Em uma nota distribuída na segunda, quando a polícia recolheu documentos no clube, o Adap Galo Maringá disse que fez um único depósito, em maio de 2006, na conta do colégio, por ela ter sido indicada pela FPF. Segundo a nota, os valores referem-se a "uma antecipação parcial das despesas e taxas de borderô da Federação Paranaense de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da partida entre Paraná Clube e Corinthians, realizada no dia 14 de maio de 2006, no Estádio Willie Davids, em Maringá". Nesta quarta, a assessoria do clube disse que, além desse, houve mais três jogos na cidade, mas não soube informar se o dinheiro foi depositado na conta normal da federação. O secretário da Segurança Pública determinou, nesta quarta-feira, que o Nurce peça os inquéritos de dois casos investigados pela polícia, Ministério Público e Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) em 2005, em que também havia denúncias de manipulação de resultados e na escala de arbitragem. Em um dos inquéritos, que não teve prosseguimento, houve a denúncia de que o então presidente da federação teria vendido, por R$ 50 mil, o resultado de uma partida para o Ponta Grossa num jogo contra o Prudentópolis, no Paranaense de 2000. "O Nurce está avocando esse inquérito", acentuou Delazari. Acusado agora de desvio de dinheiro, fraude processual, estelionato e apropriação indébita, Moura foi preso juntamente com sete ex-diretores e funcionários da FPF e um empresário. Alguns depoimentos já tomados e o início da análise dos documentos recolhidos reforçaram as suspeitas da polícia. "Alguns depoimentos foram incisivos para robustecer as provas", disse Sirino. "Montaram pessoas jurídicas satélites para captar dinheiro que era destinado à federação." A polícia acredita que pelo menos R$ 5 milhões foram desviados. O advogado da FPF, Vinícius Gasparini, que acompanha os depoimentos, visto que quatro dos nove presos são funcionários da entidade, disse que eles estão cooperando com a polícia "indicando como as contas eram usadas". "As irregularidades que possam ser auferidas serão de responsabilidade do ex-presidente", afirmou. "Os funcionários cumpriam as determinações que eram dadas." Ele acredita que Moura, que ainda não tem advogado, seja o último a depor.