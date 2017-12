Polícia vê elo de Maradona com tráfico A polícia colombiana encontrou mais uma prova da relação de Diego Maradona com o mundo das drogas: uma foto em que o argentino apareceu ao lado de Diego Montoya, principal chefe do cartel do Vale do Norte colombiano. Montoya, conhecido como ?Don Diego?? é um dos 10 homens mais procurados pelo FBI. A descoberta da foto foi revelada pela revista colombiana Semana. Maradona está em Cuba, fazendo tratamento de desintoxicação de uso de drogas.