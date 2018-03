Policiais ameaçam greve durante Eurocopa Policiais federais de Portugal que cuidam de serviços de imigração e de fronteira, ameaçam deflagrar uma greve geral de uma semana no país durante a Eurocopa. Os policiais dizem estar sendo obrigados a trabalhar além da jornada regular para qual foram contratados e não estão recebendo por isso. De acordo com eles, a dívida do governo para com os trabalhadores chega a 2,5 milhões de euros O governo português reagiu com irritação à ameaça. ?Não acredito que um português pretenda usar a Eurocopa para denegrir a imagem do país no exterior?, disse o ministro José Luis Arnaut. A Eurocopa 2004 será disputada entre 12 de junho a 4 de julho.