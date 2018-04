Policiais ficam feridos em briga com torcida do Schalke

GELSENKIRCHEN - A polícia alemã informou neste domingo que quatro policiais ficaram feridos depois de um confronto com a torcida do Schalke 04 em um trem que ia para a cidade de Gelsenkirchen. As autoridades, no entanto, não informaram qual a gravidade dos ferimentos dos oficiais.

Cerca de 150 torcedores voltavam para Gelsenkirchen depois da vitória do Schalke sobre o Eintracht Frankfurt em amistoso realizado no sábado. De acordo com a polícia, a confusão começou quando um dos oficiais tentava identificar a identidade de um homem que havia ameaçado um de seus colegas durante a viagem.

Os policiais receberam chutes, socos, além de terem sido feridos com pedras, latas de lixo e até bicicletas do lado de fora da estação de Gelsenkirchen. Eles responderam com o uso de cassetetes e spray de pimenta. Quatro torcedores foram detidos e uma investigação contra 14 pessoas foi aberta.