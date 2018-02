Policial é agredido e queimado por torcedores na Sérvia

Um policial ficou gravemente ferido e teve que ser hospitalizado após ser atacado por torcedores do Estrela Vermelha, na noite do último domingo, no intervalo da partida entre o Estrela Vermelha e o Hajduk Kula, em Belgrado. O incidente ocorreu quando o agente à paisana tentou deter um torcedor local que se preparava para lançar um rojão dentro do estádio. Ao perceberem a ação do policial, os companheiros do torcedor partiram para ajudá-lo, fazendo com que o agente tentasse escapar rumo às tribunas do estádio. O agente chegou a disparar duas vezes para o alto, na tentativa de dispersar os agressores, mas não foi suficientemente rápido, e terminou sendo linchado e tendo partes do corpo queimadas. Ao fim dos distúrbios, três torcedores foram detidos. Fontes médicas afirmam que a vida do policial ferido não corre perigo.