Policial que matou torcedor será acusado de homicídio doloso

O policial que matou no último domingo o torcedor da Lazio Gabriele Sandri, em Arezzo (Toscana, centro da Itália), será acusado de homicídio doloso (cometido intencionalmente), segundo informou o advogado da vítima. Inicialmente, o policial, que está sendo identificado pelas iniciais L.S., havia sido notificado que estava sendo investigado por homicídio culposo (sem intenção de matar), mas já na segunda-feira, 12, o chefe de Polícia de Arezzo, Vincenzo Giacobbe, havia indicado que a acusação poderia ser mudada, após as primeiras declarações de testemunhas e as perícias efetuadas. "O juiz mudou o delito de acusação para homicídio doloso, segundo nos indicou", disse o advogado Francesco Molino, que defende os interesses da família Sandri. A morte de Gabriele provocou uma explosão de violência na Itália, que culminou com vandalismo pelo país e a suspensão de eventos esportivos.